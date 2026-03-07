Стало известно, к каким последствиям приведёт локализация такси

07 марта 2026, 09:36

Доцент Щербаченко: цены на такси вырастут из-за закона о локализации

Фото: медиасток.рф

В России с 1 марта начал действовать закон о локализации автомобилей такси. По мнению доцента Финансового университета Петра Щербаченко, мера может привести к росту тарифов и сокращению предложения в отдельных сегментах.





В беседе с NEWS.ru Щербаченко пояснил, что основная цель нововведения — поддержка отечественного автопрома. Однако новые требования отразятся на пассажирах.



Специалист напомнил, что цены на такси начали расти ещё в начале года из-за снегопадов. Теперь к этому добавилось обязательное использование машин, произведённых или локализованных в РФ.

«Таким образом, скорее всего цена на такси увеличится в 2026 году где-то на 15%. На это повлияют рост стоимости новых авто, утильсбор, повышение цен на ТО и необходимость приобретения машин из утверждённого Минпромторгом списка», — заявил Щербаченко.