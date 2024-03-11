Жителей Подмосковья приглашают прийти на выборы президента всей семьёй

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Жителям Московской области предложили поучаствовать в розыгрыше призов, придя на выборы президента всей семьёй, об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов, жителям Подмосковья необходимо прийти на избирательный участок с 15 по 17 марта всей семьёй и сделать общее фото. Если вы голосуете из дома, то можете сделать фото напротив монитора. Чем больше членов семьи будет запечатлено на фотографии — тем лучше.
После этого готовый снимок необходимо опубликовать на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хэштегом #всейсемьей.
Розыгрыш призов состоится уже 4 апреля.
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После этого готовый снимок необходимо опубликовать на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хэштегом #всейсемьей.
«Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение», — уточнили в пресс-службе.
Розыгрыш призов состоится уже 4 апреля.
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Евгения Парфентьева