Врач назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма
Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как распознать бытовое пьянство на той стадии, когда человек еще может вернуться к нормальной жизни без кодировок и реабилитации. Об этом пишет «Лента.ру».
Одним из первых и наиболее верных признаков формирования бытового алкоголизма является повышение толерантности к алкоголю. Если раньше человек чувствовал опьянение после 100 граммов водки или одного бокала вина, теперь ему требуется вдвое больше. Кроме того, у него пропадает рвотный рефлекс, поскольку организм перестает воспринимать алкоголь как яд, отметил Тюрин.
Врач подчеркнул, что о начале алкогольной зависимости также свидетельствует появление разнообразных поводов для употребления спиртного. Это могут быть встречи с друзьями, спортивные мероприятия, посещение бани, приготовление шашлыков или просто трудный день. Если подходящего повода нет, человек способен искусственно его создать.
Еще один симптом бытового алкоголизма, по словам Тюрина, — это утрата контроля над количеством выпитого. На ранних стадиях заболевания человек может планировать выпить один бокал пива или 50 граммов коньяка, но в итоге не может остановиться.
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