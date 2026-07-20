Врач назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма

20 июля 2026, 08:44

Нарколог Тюрин: На бытовой алкоголизм указывает рост толерантности к спиртному

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как распознать бытовое пьянство на той стадии, когда человек еще может вернуться к нормальной жизни без кодировок и реабилитации. Об этом пишет «Лента.ру».