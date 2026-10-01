Стало известно, как распознать манипуляцию в разговоре и не поддаться ей
Попытка собеседника вызвать чувство вины может свидетельствовать о манипуляции. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru бизнес-консультант Илья Александров.
По мнению специалиста, в таких ситуациях манипуляторы часто стремятся воздействовать на эмоции собеседника, чтобы скрыть свои истинные намерения. Они рассчитывают на то, что в состоянии эмоционального напряжения человек теряет способность к рациональному мышлению и становится более податливым. Один из наиболее распространённых методов — создание искусственного ощущения срочности, когда решение нужно принимать немедленно. Цель манипулятора — не дать собеседнику возможности сравнить варианты и тщательно обдумать свои действия.
Эксперт отметил, что манипуляторы могут намеренно задевать самолюбие другого человека. В арсенале их приёмов есть и так называемые эмоциональные качели: собеседник то хвалит, то выражает разочарование, и человек пытается восстановить его расположение.
Александров подчеркнул, что не следует напрямую обвинять манипулятора в его действиях, так как это обычно приводит к ответной агрессии и разрушает конструктивный характер беседы. Вместо этого он рекомендовал сделать паузу и задуматься о собственных эмоциях и реакции на слова собеседника.
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