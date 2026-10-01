Стало известно, как распознать манипуляцию в разговоре и не поддаться ей

01 октября 2026, 09:51

Коуч Александров: попытка вызвать чувство вины указывает на манипуляцию

Фото: iStock/Drazen Zigic

Попытка собеседника вызвать чувство вины может свидетельствовать о манипуляции. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru бизнес-консультант Илья Александров.