Стало известно, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам

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Число звонков от мошенников сократилось в два раза после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после атак в стране ввели график отключения электричества. Это привело к тому, что украинские мошенники не могут звонить россиянам.
Накануне стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) аферисты наняли на «работу» 13 подростков, которым пообещали быстрый заработок за обман граждан. Так, 13 несовершеннолетних, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманули более 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова