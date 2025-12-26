Стало известно, как защитить учетные записи от взлома

26 декабря 2025, 08:51

Для защиты учетных записей от взлома нужно включить двухфакторную аутентификацию

Фото: iStock/artoleshko

В МВД РФ призвали пользователей к повышению безопасности своих учетных записей. Специалисты рекомендуют устанавливать разные пароли на каждом сервисе и включать двухфакторную аутентификацию. Эти меры помогут защитить личные данные от злоумышленников. Об этом пишет РИА Новости.