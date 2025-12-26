Стало известно, как защитить учетные записи от взлома
В МВД РФ призвали пользователей к повышению безопасности своих учетных записей. Специалисты рекомендуют устанавливать разные пароли на каждом сервисе и включать двухфакторную аутентификацию. Эти меры помогут защитить личные данные от злоумышленников. Об этом пишет РИА Новости.
Часто хакеры используют старые утечки данных с легкими паролями, такими как «Котик123». Они проверяют их на популярных платформах, включая почту и социальные сети. Если пользователь применяет один и тот же, доступ открывается мгновенно.
Эксперты предлагают несколько решений. Во-первых, используйте менеджеры паролей, которые создают и хранят сложные комбинации. Во-вторых, включите двухфакторную аутентификацию. Даже если злоумышленник получит его, без второго фактора он не сможет войти в аккаунт. В-третьих, регулярно проверяйте, не попал ли ваш адрес электронной почты в утечки данных.
Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно повысить безопасность своих учетных записей и избежать неприятностей с хакерами.
