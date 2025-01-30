​Стало известно, какие ​нарушения выявил Роспотребнадзор в магазинах «Светофор»

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Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Эту информацию в эфире «России 24» предоставил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — отметил он.Востриков объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен, но при этом страдает качество продукции.
Ранее проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали просроченной и недоброкачественной продукцией.
29 января «Радио 1» уже передавало, что многие магазины известной торговой сети «Светофор» в Москве могут приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.
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