Стало известно, какие профессии не будут вытеснены ИИ

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить такие профессии, как ветеринар, агроном и зоотехник.
«Профессии, которые будут востребованы, они связаны с новыми технологиями, которые активно будут внедряться, и наши аграрные вузы адаптируют свои программы к новым специальностям. Старые профессии — агроном, зоотехник или ветеринар — всё равно будут точно востребованы. Без них мы никуда не денемся», — приводит NEWS.ru слова Патрушева.
Ранее ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что сегодня искусственный интеллект и технологии оказывают колоссальное влияние на мир, в частности на международную политику.
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