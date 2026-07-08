Стало известно, какие ягоды лучше не срывать на природе
В средней полосе России можно найти множество видов ягод, но среди них есть и ядовитые. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, передает «Газета.Ru».
Вороний глаз, с блестящей черной поверхностью, окруженный розеткой из четырех-пяти листьев, иногда принимается детьми за чернику или голубику. Волчеягодник обыкновенный, с ярко-красными ягодами на ветвях без выраженных плодоножек, может напоминать облепиху или красную смородину. Однако важно помнить, что все части этого растения содержат токсичные вещества, такие как мезереин и дафнин, отметил эксперт.
Белладонна известна своими черными, глянцевыми ягодами, напоминающими вишню, которые растут на травянистом кустарнике. Ландыш майский, вероятно, знаком многим, он встречается в лесах и на дачных участках. После цветения на стеблях растения появляются оранжево-красные ягоды, содержащие сердечные гликозиды. Хирург предупреждает, что некоторые из этих ягод могут показаться сладкими и привлечь внимание детей, что может привести к серьезным последствиям.
Еще один токсичный вид — паслен сладко-горький. Его плоды, напоминающие маленькие томаты, имеют сладковато-горький вкус и могут быть ошибочно съедены детьми. Бузина травянистая содержит токсичные ягоды в незрелом состоянии, хотя зрелые плоды иногда используются в кулинарии. Однако их употребление категорически не рекомендуется.
Воронец колосистый и воронец красноплодный также представляют опасность. Ягоды этих растений могут быть черными или красными и часто обладают сильным неприятным запахом. Все части этих растений содержат алкалоиды, которые токсичны как для взрослых, так и для детей, заключил Умнов.
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