Стало известно, какие ягоды лучше не срывать на природе

08 июля 2026, 18:39

Хирург Умнов: в средней полосе России есть много ядовитых ягод, не только волчья

Фото: iStock/Pavel Strekanov

В средней полосе России можно найти множество видов ягод, но среди них есть и ядовитые. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, передает «Газета.Ru».