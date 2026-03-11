Достижения.рф

В Госдуме сделали заявление о блокировке Telegram

Депутат Свинцов: Telegram 1 апреля не заблокируют
Фото: Istock/Penderev

В Госдуме считают маловероятной блокировку Telegram в России с 1 апреля.



Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с NEWS.ru представил свой прогноз относительно будущего мессенджера.

«Я думаю, что 1 апреля Telegram не заблокируют. <...> Но при этом какие-то дополнительные ограничения, особенно в отношении анонимных Telegram-каналов, могут возникнуть», — заявил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства.
Ольга Щелокова

