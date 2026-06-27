Заслуженный врач России назвала пять правил идеальной чистки зубов
Пять ключевых правил эффективной чистки зубов назвала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елена Те. Ее слова приводит РИА Новости.
Профессор отметила: важно помнить, что зубная щётка должна очищать не только видимую поверхность зубов, но и край десны — именно там скапливается самый опасный налёт. Для этого лучше выбирать мягкую щётку или средней жёсткости с небольшой головкой. В иных случаях повышается риск повреждения эмали.
Основное движение при чистке — «метла». Следует короткими выметающими движениями вести щетинки от десны к краю зуба. Водить щеткой «туда-сюда» не рекомендуется.
Каждый зуб надо обработать таким образом не менее трех раз со всех сторон. Еще один важный момент: не стоит торопиться. Нормальное время для чистки зубов — около двух минут.
Кроме того, профессор подчеркнула, что щётка не очищает межзубные промежутки, поэтому раз в день обязательно использовать зубную нить. Без этого неочищенными остаются до 40% поверхностей зубов.
Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов предупредил, что употребление мороженого в жару может создавать стресс для эмали зубов. Особенно внимательными должны быть люди с микротрещинами, кариесом или оголенными шеями зубов. Подробности читайте в материале «Радио 1».