Заслуженный врач России назвала пять правил идеальной чистки зубов

27 июня 2026, 02:49

Стоматолог Елена Те: При чистке зубов важно правильно выбрать щетку и не торопиться

Фото: iStock/seb_ra

Пять ключевых правил эффективной чистки зубов назвала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елена Те. Ее слова приводит РИА Новости.





Профессор отметила: важно помнить, что зубная щётка должна очищать не только видимую поверхность зубов, но и край десны — именно там скапливается самый опасный налёт. Для этого лучше выбирать мягкую щётку или средней жёсткости с небольшой головкой. В иных случаях повышается риск повреждения эмали.



Основное движение при чистке — «метла». Следует короткими выметающими движениями вести щетинки от десны к краю зуба. Водить щеткой «туда-сюда» не рекомендуется.



