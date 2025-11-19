Стало известно, когда состоится первый полет истребителя Су-75 Checkmate

19 ноября 2025, 01:16

Летчик Богдан: Первый полет Су-75 Checkmate планируется провести в начале 2026 года

Фото: iStock/Anton Minin

Начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан сообщил о сроках первого полета истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он должен состояться в начале 2026 года, пояснил мужчина в эфире «Первого канала».





По словам Богдана, самолет уже находится в цеху и в настоящее время проходит доработку. Разработчики имеют конкретные планы по срокам проведения испытаний.





«Поэтому, с Божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — подвел итог начальник летной службы компании «Сухой».