Стало известно, когда состоится первый полет истребителя Су-75 Checkmate
Летчик Богдан: Первый полет Су-75 Checkmate планируется провести в начале 2026 года
Начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан сообщил о сроках первого полета истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он должен состояться в начале 2026 года, пояснил мужчина в эфире «Первого канала».
По словам Богдана, самолет уже находится в цеху и в настоящее время проходит доработку. Разработчики имеют конкретные планы по срокам проведения испытаний.
«Поэтому, с Божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — подвел итог начальник летной службы компании «Сухой».Истребитель Су-75 Checkmate впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Позже состоялась его международная презентация на выставке Dubai Airshow 2021. При этом руководство «Рособоронэкспорта» отмечало, что этот самолет может стать базой для совместных проектов с зарубежными партнерами.
