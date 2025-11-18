В Москве на Ленинском проспекте случилась авария с участием нескольких машин
На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась в районе дома 168с1, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Они выясняют обстоятельства аварии и уточняют информацию о возможных пострадавших.
«Движение в районе ДТП в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили в столичном дептрансе.
