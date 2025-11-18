В российском городе подростки решили приготовить еду на Вечном огне

18 ноября 2025, 23:23

В Усть-Лабинске двое подростков пожарили еду на Вечном огне и попали на видео

Фото: iStock/Botina Inna

В Усть-Лабинске двое подростков приготовили еду на пламени Вечного огня. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в местных социальных сетях.





Происшествие сняли пораженные очевидцы: на кадрах пара мальчишек стоит у пламени в ночное время суток. Они поджаривали на огне то, что издалека напоминало маршмеллоу.





«В Отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — уточнили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

