В Забайкалье пенсионера осудили за убийство сына из найденного самодельного оружия

19 ноября 2025, 00:17

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Жителя Забайкальского края осудили на более 13 лет за убийство собственного сына из самодельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





В июне этого года 68-летний мужчина из поселка Атамановка выстрелил сыну в голову во время ссоры. Самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм обвиняемый нашел еще в 2020 году. Он хранил его дома незаконно вместе с боеприпасами.



В момент совершения преступления пенсионер был пьян. Медики не сумели спасти его жертву — потерпевший скончался в больнице через два дня.



Уточняется, что в 2022 году между отцом и сыном уже происходил аналогичный инцидент, однако он не закончился смертью. Тогда пуля прошла по касательной из-за искривленного дула оружия.





«Читинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает прокуратура Забайкальского края.