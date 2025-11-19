В Забайкалье пенсионера осудили за убийство сына из найденного самодельного оружия
Жителя Забайкальского края осудили на более 13 лет за убийство собственного сына из самодельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В июне этого года 68-летний мужчина из поселка Атамановка выстрелил сыну в голову во время ссоры. Самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм обвиняемый нашел еще в 2020 году. Он хранил его дома незаконно вместе с боеприпасами.
В момент совершения преступления пенсионер был пьян. Медики не сумели спасти его жертву — потерпевший скончался в больнице через два дня.
Уточняется, что в 2022 году между отцом и сыном уже происходил аналогичный инцидент, однако он не закончился смертью. Тогда пуля прошла по касательной из-за искривленного дула оружия.
Суд признал вину пенсионера по статьям о незаконном хранении оружия и убийстве. В то же время мужчина до последнего утверждал, что не хотел убивать сына.
«Читинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает прокуратура Забайкальского края.В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу. Изъятое у жителя Забайкальского края оружие передали в Росгвардию.
Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинске двое подростков приготовили еду на пламени Вечного огня. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в местных социальных сетях. Ситуацией заинтересовалась полиция, начата проверка.