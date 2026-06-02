Стало известно, когда в России могут полностью запретить продажу вейпов

Депутат Леонов: Полный запрет на продажу вейпов в РФ могут ввести к 2030 году
Полный запрет на продажу вейпов в России могут ввести уже к 2030 году. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому выдачей лицензий на продажу вейпов и контролем будут заниматься региональные органы власти. Они же получат возможность полностью запрещать продажу на территории региона.
«Это будет в виде эксперимента на ближайшие годы — может быть, до 2030-го. И в случае, если этот эксперимент будет удачный, то не исключаю, что это будет основанием для полного запрета продажи вейпов на территории Российской Федерации вообще», — пояснил Леонов в разговоре с изданием «Абзац».
Депутат не исключил, что многие российские регионы захотят принять участие в эксперименте, поскольку вопрос безопасности здоровья граждан является приоритетным направлением.
Тем временем заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель рабочей группы по профилактике воздействия негативной и деструктивной информации на детей и молодежь Александр Толмачев заявил Общественной Службе Новостей, что введение лицензирования производства и торговли алкогольной продукцией снизило число отравлений, поскольку в магазине больше нельзя купить контрафактный алкоголь благодаря системе проверки акцизных марок.
«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Это станет следующим шагом в борьбе за здоровье нации. В рамках выдачи лицензии планируется проверять все точки хранения и продажи, усилить контроль над оборотом такой продукции и сократить нелегальный рынок», — подчеркнул Толмачев.
Чтобы защитить людей, а особенно детей и подростков, сфера вейпов должна быть абсолютно прозрачной, заключил парламентарий.