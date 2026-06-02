Стало известно, когда в России могут полностью запретить продажу вейпов

02 июня 2026, 14:17

Депутат Леонов: Полный запрет на продажу вейпов в РФ могут ввести к 2030 году

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Полный запрет на продажу вейпов в России могут ввести уже к 2030 году. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Он уточнил, что на сегодняшний день в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому выдачей лицензий на продажу вейпов и контролем будут заниматься региональные органы власти. Они же получат возможность полностью запрещать продажу на территории региона.





«Это будет в виде эксперимента на ближайшие годы — может быть, до 2030-го. И в случае, если этот эксперимент будет удачный, то не исключаю, что это будет основанием для полного запрета продажи вейпов на территории Российской Федерации вообще», — пояснил Леонов в разговоре с изданием «Абзац».

«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Это станет следующим шагом в борьбе за здоровье нации. В рамках выдачи лицензии планируется проверять все точки хранения и продажи, усилить контроль над оборотом такой продукции и сократить нелегальный рынок», — подчеркнул Толмачев.