Стало известно, кого объявят республиканцы своим кандидатом на выборах

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Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) скорее всего объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах президента в текущем году. Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном в четверг.
«Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», — говорится в проекте резолюции.Резолюция была разработана после победы Трампа на партийных собраниях в штате Айова и праймериз в Нью-Гэмпшире. По данным газеты Dispatch, Национальный комитет может рассмотреть эту резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе следующей неделе.
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Артем Кузьмин