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Стало известно, кого объявят республиканцы своим кандидатом на выборах

Нацкомитет республиканской партии объявит Трампа своим кандидатом на выборах
26 января 2024, 00:22
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) скорее всего объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах президента в текущем году. Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном в четверг.
«Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», — говорится в проекте резолюции.
Резолюция была разработана после победы Трампа на партийных собраниях в штате Айова и праймериз в Нью-Гэмпшире. По данным газеты Dispatch, Национальный комитет может рассмотреть эту резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе следующей неделе.


Президентские выборы в США запланированы на ноябрь текущего года, и хотя нынешний президент Джо Байден выразил намерение бороться за переизбрание, Трамп остается одним из наиболее вероятных кандидатов от республиканцев.

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В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре
Суд арестовал троих мужчин, избивших подростков в ТЦ на востоке Москвы
25 января 2024, 23:58

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд арестовал троих мужчин, избивших подростков на востоке Москвы. Четвертый обвиняемый был помещен под домашний арест, сообщает столичное Следственное управление в своем Telegram-канале.
«В результате ходатайства следствия в отношении трех участников уголовного дела о нападении на подростков на востоке Москвы было принято решение об их содержании под стражей, в то время как для четвертого обвиняемого был назначен домашний арест», — отмечено в сообщении.
Предварительно старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщала, что группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве. Все четверо обвиняемых признали свою вину.

По данным следствия, 19 января молодые люди находились в торговом центре на Щелковском шоссе в Москве, где совершили нападение на неизвестных подростков. Двое из потерпевших получили медицинскую помощь. Отмечается, что в ходе расследования были проведены очные ставки, а также изъяты видеозаписи.

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США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
США изучат данные о возможном применении американского оружия при крушении Ил-76
25 января 2024, 23:24

Фото: iStock/lucky-photographer

США расследуют информацию о возможном использовании американского оружия при поражении украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила во время брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, данный вопрос находится в центре внимания Вашингтона.

«Мы изучаем данный вопрос», — заявила Сингх.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов, что США «никоим образом» не имеют отношения к катастрофе Ил-76.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в среду, погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, шестерых членов экипажа и трех сопровождающих.

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#сша
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#песков
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Стало известно, где похоронят двух погибших летчиков Ил-76
Двух погибших летчиков Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
25 января 2024, 22:55

Фото: iStock/dragana991

Двух погибших летчиков, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, похоронят в Саратове и Балашове. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда», - рассказал источник.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

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#пожары
#всу
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60-летнюю Климовскую музыкальную школу в этом году ждёт капремонт
25 января 2024, 22:41

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В этом году в Климовской музыкальной школе проведут капитальный ремонт. Об этом на встрече с родительским активом объявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Учреждение культуры скоро отметит 60-летие. К работам уже приступил Фонд капитального ремонта. На объекте ведётся замена внутренних инженерных систем, обновлены радиаторы. Параллельно специалисты приступили к подготовке документации для включения музыкальной школы в программу капремонта, что позволит уже в этом году приступить к глобальным работам», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
В здании заменят окна, инженерные коммуникации, электрику, выполнят косметический ремонт. Как отметил глава муниципалитета, ещё одна важная тема – состояние музыкальных инструментов. В следующем году, по словам Артамонова, начнётся поэтапное обновление инструментальной базы.

В школе учатся 450 ребят. Они могут освоить игру на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, акустической и бас-гитаре, синтезаторе, флейте, скрипке, саксофоне, кларнете и других инструментах.

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#московская область
#подмосковье
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Жители курского поселка Тёткино остались без тепла и света после обстрела ВСУ
25 января 2024, 22:20

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, после чего в домах пропало отопление, также некоторые жители остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты приступят к ремонту поврежденных сетей сразу, как будет безопасно.

Также губернатор рассказал, что при украинской атаке повреждены фасады и выбиты стекла у двух многоквартирных домов. По словам Старовойта, всем жителям пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении повреждений после обстрела.

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Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск возобновлено
25 января 2024, 21:33

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Движение поездов возобновлено в Московской области на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Сообщается, что компенсационные автобусы завершили свою работу.

«На период работ по восстановлению движения поездов на станции Волоколамск были назначены компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно. Также для пассажиров было организовано информирование о времени и месте работы автобусов. Работа автобусов происходила своевременно вплоть до восстановления движения поездов», — сообщил представитель ЦППК Сергей Мелешко.

Согласно информации источника, несколько поездов от/до Волоколамска и Шаховской могут следовать с задержкой. Принимаются необходимые меры по сокращению опозданий.

Напомним, ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины. Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.

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#станции
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В Подмосковье нашли потерявшегося в электричке той-терьера Арчи
25 января 2024, 21:18

Фото: Istockphoto / Hanna Bohdan

Потерявшегося в Подмосковье пса Арчи скоро передадут хозяину, пишет телеграм-канал Baza. Ранее сообщалось, что хозяин ехал вместе с питомцем в электричке и поругался с другим пассажиром. Мужчину высадили из вагона, а пёс остался внутри.
Позднее выяснилось, что мужчина был высажен вместе с собакой. Той-терьер был без поводка и незаметно забежал в поезд.

Хозяин искал животное больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег. Однако в четверг история успешно завершилась.

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#московская область
#животные
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Орнитолог Гунин: Закармливание птиц приводит к страшным последствиям
25 января 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/sindlera

Орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявил, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
Так, например, совы из-за подкармливания перестают охотиться, что для них пагубно.

По его словам, если нарушатся цепочки питания из-за излишней подкормки, то птицы могут и вовсе исчезнуть.

«Природа создала их для того, чтобы сокращать численность грызунов, которые плодятся очень быстро. Это делают и кошки, которых мы тоже разбаловали. Как известно, помимо эволюции, есть и деволюция, когда несколько поколений какие-то способности у животных отпадают за ненадобностью», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гунин.

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#природа
#птицы
#совы
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Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
25 января 2024, 20:57

Фото: iStock/Kar-Tr

Президент России Владимир Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами в Калининграде.
Глава государства отметил, что мероприятие обещает иметь масштабный и интересный характер. Путин напомнил, что СССР на постоянной основе принимал мероприятия схожего уровня и численности участников.

Российский лидер выразил надежду на то, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта текущего года.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел встречу со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, в ходе которой президент поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества и рассказал о новшествах в сфере образования.

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