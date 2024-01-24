Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги первых в стране праймериз, которые прошли 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News.
«Это великая победа», — заявил политик.Трамп назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре.
До этого экс-президент уже два раза одерживал победу на праймериз в этом штате — в 2016 году, когда только баллотировался в президенты, а также в 2020 году в рамках кампании по переизбранию.
Ранее Трамп пообещал, что если победит на президентских выборах осенью, добиться мирного решения конфликта на Украине ещё до вступления в должность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак