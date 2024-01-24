Байден уверен в выдвижении Трапа кандидатом в президенты США от республиканцев

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Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, заверил, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.
«Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев», — заявил Байден.Праймериз в Нью-Гэмпшире состоялись 23 января. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Ранее Байден вновь попал в историю и заставил краснеть своего пресс-секретаря. Американский лидер перепутал двух глав федеральных министерств. Этот случай снова поставил под вопрос ментальное здоровье главы Штатов.
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Алина Юрчак