На Украине нет настоящей оппозиции, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Pravda.ru.
По его словам, существует группировка, борющаяся за свое выживание на территории страны. Дудчак также отметил, что политики, такие как Порошенко, в большей степени представляют интересы Вашингтона, а команда Зеленского ассоциируется с британскими спецслужбами и Лондоном.
Он признал возможность определенных действий со стороны так называемой украинской оппозиции, которые могут не совпадать с интересами Запада. Однако, по его мнению, окончательные решения все равно будут приниматься в Лондоне и Вашингтоне.
Политолог отметил, что хотя Зеленский отменил выборы, это не означает, что его нельзя заменить. По его словам, существует множество желающих сделать это, и замена может произойти различными способами, включая военный заговор или организацию массовых протестов.
Он подчеркнул, что если на Западе примут решение о смене Зеленского, то это и произойдет. По его мнению, Майдан не будет случайным событием, он будет организован со стороны Запада. Дудчак отметил, что в настоящее время у украинцев нет мотивации для массовых протестов, так как многие из них сталкиваются с трудностями и не рискуют своим здоровьем.
Политолог добавил, что сейчас происходит процесс, напоминающий предвыборную кампанию, с проведением митингов и смотрин. Однако он сомневается, что смена власти произойдет через выборы.
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Он признал возможность определенных действий со стороны так называемой украинской оппозиции, которые могут не совпадать с интересами Запада. Однако, по его мнению, окончательные решения все равно будут приниматься в Лондоне и Вашингтоне.
Он подчеркнул, что если на Западе примут решение о смене Зеленского, то это и произойдет. По его мнению, Майдан не будет случайным событием, он будет организован со стороны Запада. Дудчак отметил, что в настоящее время у украинцев нет мотивации для массовых протестов, так как многие из них сталкиваются с трудностями и не рискуют своим здоровьем.
Политолог добавил, что сейчас происходит процесс, напоминающий предвыборную кампанию, с проведением митингов и смотрин. Однако он сомневается, что смена власти произойдет через выборы.
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Артем Кузьмин