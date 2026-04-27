Стало известно, кто из россиян получит 10 тысяч рублей ко Дню Победы
В мае ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
В беседе с NEWS.ru специалист уточнил: в регионах для этих категорий граждан могут действовать дополнительные меры поддержки.
«Ко Дню Победы ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны из числа предусмотренных законом категорий. Такая мера действует с 2019 года для граждан России, постоянно проживающих в РФ, а также в Латвии, Эстонии и Литве. Выплата уже перечисляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией и другими социальными начислениями», — пояснил Балынин.Экономист добавил: регионы могут предоставлять и дополнительные меры поддержки. Кроме того, те, кто обычно получает пенсию 3-го числа, в мае получат выплаты досрочно — 30 апреля.