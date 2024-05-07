Стало известно, кто удостоился поцелуя Путина во время его инаугурации

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Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Помимо этого, Владимир Путин пожал руку хирургу Леониду Рошалю, когда шёл по Андреевскому залу, чтобы принять присягу.
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.
Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.
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