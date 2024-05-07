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Стало известно, кто удостоился поцелуя Путина во время его инаугурации

Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову во время инаугурации
07 мая 2024, 12:22
Фото: сайт Крмля

Фото: сайт Крмля

Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Помимо этого, Владимир Путин пожал руку хирургу Леониду Рошалю, когда шёл по Андреевскому залу, чтобы принять присягу.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.



Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.

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#церемония
#рф
Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента России
07 мая 2024, 12:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента Российской Федерации в Большом Кремлевском дворце.
Во всех залах Большого Кремлевского дворца царит праздничная и сплочённая атмосфера.

«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную и исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют. Поэтому мы все считаем себя одной командой, команда, которая должна давать результат и оправдывать доверие, высокое доверие, которое нам жители оказывают. <…>Знаете, у нас магистральные, серьёзные проекты президентские в разных сферах. <…> И под каждой такой программой есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся», — подчеркнул губернатор в беседе с Россия 24.

Стоит отметить, что в Московской области продолжается активная цифровизация, которая затрагивает социальную сферу, и промышленность. Для ​более эффективных результатов регион активно ​работает ​вместе с федеральным министерством и Москвой.

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#президент
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Подмосковные ветеринары помогли собаке с разрезанным веком
07 мая 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Шестилетний пёс по кличке Тишка поступил в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу с резаной раной верхнего века, питомца к врачам доставил его хозяин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Владелец собаки рассказал, что любопытный Тишка любит наблюдать за тем, что происходит на улице, просунув голову под металлический забор. Эта привычка и привела к травме», — говорится в сообщении.
Ветеринары осмотрели четвероногого пациента, убедились, что других травм у него нет и приняли решение провести операцию. На пострадавшее веко были наложены швы. Благодаря профессиональному лечению состояние здоровья собаки улучшается, сейчас Тишка идёт на поправку.

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#минсельхозпрод мо
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Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
07 мая 2024, 12:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости»‎.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.

Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы страны. Кремль намеревается в основном следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно тщательно прописанная процедура, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что будет ряд определенных нюансов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#владимир путин
#президент
#кремль
#церемония
#явка
#рф
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Для лесных пожарных Подмосковья закупили грузовики
07 мая 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три грузовика закупили для лесопожарных станций Луховицкого-Ступинского, Дмитровского-Талдомского и Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов Центрлесхоза, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Закуплены полноприводные грузовики «Садко NEXT». Они предназначаются для перевозки грузов и доставки на места лесных пожарных со снаряжением. Грузовые автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится машина и какие задачи выполняет», — отметил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что в текущем году для лесного хозяйства Московской области закупят также пожарные автоцистерны, грузопассажирские и пассажирские машины, тяжёлую бульдозерную технику, лесопатрульные комплексы и пр.

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#пожарная безопасность
#комитет лесного хозяйства мо
#лесные пожары
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В Московской области 9 мая будут работать полевые кухни
07 мая 2024, 11:59

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Порядка 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Бесплатные полевые кухни являются ежегодной традицией на масштабных уличных гуляниях.

«Наибольшее количество полевых кухонь будет развернуто в городском округе Ступино — 24, Наро-Фоминск — 11, Королев и Шатура — 4. Жители и гости Подмосковья смогут подкрепиться гречневой и перловой кашей с тушенкой, солдатским хлебом и горячим чаем. Полевые кухни будут размещены в парках, на центральных площадях, усадьбах и центральных улицах городов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в день праздника также будут работать свыше 30 ярмарок в городских округах Подмосковья.

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#день победы
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Начинается торжественная церемония вступления Путина в должность президента РФ
07 мая 2024, 11:56

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца начинается церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России.

Он вступит в должность в пятый раз. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.

Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка (с учетом дистанционного электронного голосования, ДЭГ) — 77,44%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала официальные результаты голосования на выборах президента Российской Федерации, прошедших в стране с 15 по 17 марта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#владимир путин
#президент
#явка
#рф
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В 25 округах Подмосковья продлили отопительный сезон
07 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Подачу отопления возобновили в 25 округах Московской области в связи с сильным похолоданием, рекомендацию вернуть обогрев муниципалитеты получили от региональных властей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая», — цитируются в сообщении слова главы областного Минэнерго Евгения Хромушина.
Отмечается, что соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В министерстве уточнили, что со 2 мая тепло подаётся в городских округах Орехово-Зуевский и Бронницы, с 3 мая — в Краснознаменске, Воскресенске, Черноголовке, Дзержинском, Серебряных Прудах, Зарайске, Реутове, Истре, Раменском, Луховицах, Павловском Посаде, Лыткарине, Одинцовском округе и в Люберцах. С 4 мая отопление заработало в Талдомском округе, а со вчерашнего дня — во Фрязине, Восходе, Рузском округе, Домодедове, Лобне, Ленинском округе и Коломне.

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Коломенские студенты стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки»
07 мая 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Будущие педагоги Коломны стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в 16-й раз областной общественной организацией «Инновация».

«В своих работах будущие учителя исследовали различные аспекты педагогической деятельности, в том числе взаимодействие школы и семьи в воспитании детей, актерское и педагогическое мастерство в работе учителя, интерактивные методы обучения в современной школе, буллинг как социально-педагогическое явление», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что по итогам конкурса представители коломенского института выиграли 31 диплом: 13 дипломов второй степени и девять дипломов третьей степени у студентов педагогического факультета, четыре диплома второй степени у студентов спортфака и факультета математики, физики и информатики. Также бронзовыми призерами стали ​четыре студента технологического факультета и один с факультета физической культуры и спорта.

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Диетолог напомнила, с помощью каких правил можно поддерживать форму без диет
Диетолог Павлюк: есть два способа держать себя в тонусе
07 мая 2024, 11:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Процесс пищеварения влияет на наше самочувствие, здоровье и красоту. Однако многие люди, видя лишние цифры на весах, начинают экспериментировать со своим питанием — садятся на диеты, которые, как правило, негативно влияют на организм из-за строгости рамок и неправильного подхода.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что альтернатива диете — разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной.

«На диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это не безопасно, особенно, когда люди сами выбирают для себя какое-нибудь популярное голодание. А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее. У нас в клинике самые популярные творожные дни», — сказала эксперт.

Врач напомнила о том, что есть основная пищевая пирамида, на которую стоит ориентироваться всем людям. Она, по словам специалиста, состоит из 6 групп продуктов: овощей (примерно 500 грамм в день), фруктов (300-400 грамм в день), крахмалистых (от 6 до 10 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), белковых (6-8 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), молочных (два стакана в день) и жировых (30 грамм масла в день или 3 чайных ложки масла и 30 грамм орехов).

Диетолог добавила, что можно ориентироваться на знаменитую «тарелку здорового питания», где всего по четвёртой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.

По мнению Натальи Павлюк, многим людям тяжело справляться с подсчётом калорийности и с разбором состава продуктов, поэтому соблюдение общих рекомендаций — верный способ держать себя в тонусе.

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