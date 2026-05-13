Стало известно, можно ли умереть от страха

Врач Умнов: смерть от страха наступает из-за спазма сосудов

13 мая в Москве на смотровой площадке Останкинской телебашни умер мужчина: сердце не выдержало из-за высоты. Врач Александр Умнов объяснил: страх действительно способен привести к смерти.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что стресс вызывает выброс адреналина и спазм сосудов.

«Надпочечники мгновенно выделяют критическую дозу гормонов стресса. Под действием гормонов происходит спазм сосудов: артерии резко сужаются, что приводит к дефициту кислорода в тканях. Особенно опасны спазмы коронарных и мозговых артерий. Скачок давления: нагрузка на миокард увеличивается в несколько раз за секунды. Также возникает аритмия», — объяснил Умнов.