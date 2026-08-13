В Альметьевске ребёнок чуть не умер после того, как проглотил четыре дисковых магнита
Трёхлетний ребёнок поступил в приёмное отделение Альметьевской детской районной больницы с сильными болями в животе и рвотой. Во время обследования врачи выяснили, что малыш проглотил четыре небольших дисковых магнита. Об этом сообщает «Татар-информ».
Инородные предметы оказались в разных отделах тонкого кишечника, но начали притягиваться друг к другу через стенки органов. В результате у ребёнка развилась кишечная непроходимость и образовались серьёзные повреждения стенок кишечника.
Хирурги провели экстренную операцию: обнаружили и удалили магниты, а также ушили повреждённые участки кишечника. После вмешательства состояние ребёнка стабильно.
Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики напоминают родителям об опасности мелких магнитов: при проглатывании они могут притягиваться внутри организма и за короткое время привести к тяжёлым травмам кишечника.
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