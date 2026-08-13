В Альметьевске ребёнок чуть не умер после того, как проглотил четыре дисковых магнита

13 августа 2026, 18:54

В Альметьевске врачи спасли трёхлетнего ребёнка, проглотившего магниты

Фото: Istock / Ridofranz

Трёхлетний ребёнок поступил в приёмное отделение Альметьевской детской районной больницы с сильными болями в животе и рвотой. Во время обследования врачи выяснили, что малыш проглотил четыре небольших дисковых магнита. Об этом сообщает «Татар-информ».