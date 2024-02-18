Стало известно о причастности Великобритании к атаке на Ил-76

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За атаку на Ил-76 с пленными бойцами украинских Вооруженных сил, который сбили украинской ракетой, прямо или косвенно ответственны советники из Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, британские советники действовали под давлением, без предварительного согласования со штабом ПВО в Киеве и без дополнительной проверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.
Газета The New York Times 8 февраля сообщила, что американские чиновники признали, что российский военный самолет Ил-76 был действительно сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. В результате крушения никто не выжил.
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Газета The New York Times 8 февраля сообщила, что американские чиновники признали, что российский военный самолет Ил-76 был действительно сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.
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Артем Кузьмин