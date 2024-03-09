Стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей

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СБУ использовала приют для бездомных в Мариуполе в качестве скрытного места для регистрации своих сотрудников, передает РИА Новости.
В июле 2023 года российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали личные данные 1,7 тысячи сотрудников СБУ. Они заявили, что обнародовали информацию об офицерах спецслужбы в ответ на теракт на Крымском мосту.
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Артем Кузьмин