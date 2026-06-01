Стало известно о вербовке россиян под видом ИИ-компаний
Киберэксперт Бедеров: ChatGPT помогает мошенникам распространять вредоносное ПО
Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что тема искусственного интеллекта сейчас вызывает повышенный интерес и, как следствие, провоцирует разные формы мошенничества.
В беседе с RT специалист выделил классические схемы с приобретением долей, инвестициями в стартапы и вовлечением граждан России в деятельность якобы существующих компаний.
Некоторые из них используют в качестве донора действующие российские или иностранные бизнесы, но на деле вербуют людей для дропперства и незаконных действий. Бедеров посоветовал уделять особое внимание поступающим предложениям.
«Обращать внимание на само предложение, которое озвучивается, и проверять ту организацию, которая это предложение даёт. Смотреть её реквизиты, юрисдикцию её нахождения и тому подобное», — уточнил эксперт.Кроме того, он сообщил, что мошенники применяют ChatGPT для распространения вредоносного программного обеспечения. ПО якобы ведёт на легитимный домен, но фактически перенаправляет пользователей на фишинговые сайты.