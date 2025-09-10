В НАСА считают, что обнаружили признаки древних форм жизни на Марсе

10 сентября 2025, 20:20

Ученые НАСА считают, что обнаружили признаки древних форм жизни на планете Марс

Фото: istockphoto/buradaki

Учёные НАСА сообщили, что в образцах, собранных марсоходом Perseverance, выявлены признаки, которые могут указывать на древние формы жизни. Об этом заявила на пресс‑конференции руководитель научных программ агентства Никола Фокс, пишет РИА Новости.