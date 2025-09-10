В НАСА считают, что обнаружили признаки древних форм жизни на Марсе
Учёные НАСА сообщили, что в образцах, собранных марсоходом Perseverance, выявлены признаки, которые могут указывать на древние формы жизни. Об этом заявила на пресс‑конференции руководитель научных программ агентства Никола Фокс, пишет РИА Новости.
По информации НАСА, ранее марсоход обнаружил на Марсе камень с пятнами, напоминающими леопардовый узор. Фокс пояснила, что это не сама жизнь, а оставшийся след — вещество или структуры, которые, возможно, имели отношение к древним организмам и образовались миллиарды лет назад, но не свидетельствуют о наличии жизни в наши дни.
По её словам, исследователи сразу поняли, что находка представляет значительный научный интерес.
Перед этим сообщалось, что учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли.
Читайте также: