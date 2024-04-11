Стало известно о задержании участники резонансного преступления в «Москва-Сити»

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Последний разыскиваемый участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» был задержан в Болгарии по запросу российской стороны. Подозреваемый опознан как 44-летний Абубакар Абакаров из дагестанского села Учкент, передает «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета России (СКР), вооруженное нападение произошло 17 ноября 2017 года. Охранник бизнесмена Гаврила Юшбаева, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ), открыл огонь после того, как бизнесмен потребовал отбуксировать его машину на стоянку. Абакарову удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.
В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.
Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».
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В настоящее время Генпрокуратура готовит необходимые документы для его экстрадиции, но «сделать это будет довольно сложно», отмечает газета.
Ранее ФСБ задержала трех иностранцев, которые пытались организовать теракт в Ставрополе. При обыске в их домах были изъяты «фрагменты самодельных взрывных устройств (СВУ), химические вещества и компоненты для подрыва».
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Александр Климов