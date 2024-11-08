Стало известно об испытании новейших вооружений

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Об этом пишет РИА Новости.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия уже подходит к этапу вооружения новейшими разработками, о которых он говорил пять лет назад. По его словам, испытания этих технологий завершаются постепенно.
Напомним, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября, которое стало завершающим событием форума, проходившего в Сочи с 4 ноября.
По информации с сайта Кремля, основная тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и получил своё название от озера Валдай, где состоялась первая конференция.
Ранее президент РФ подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном.
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Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Напомним, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября, которое стало завершающим событием форума, проходившего в Сочи с 4 ноября.
По информации с сайта Кремля, основная тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и получил своё название от озера Валдай, где состоялась первая конференция.
Ранее президент РФ подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном.
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Дарья Осипова