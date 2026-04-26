Стало известно об изменении порядка выплат мигрантам единого пособия на детей

Для получения единого пособия на детей, мигрант должен быть гражданином РФ 5 лет

Правительство РФ утвердило новые правила получения единого пособия на детей для иностранцев. Согласно документу, с которым ознакомилось ТАСС, с 1 апреля 2027 года выплата будет назначаться только тем, кто проживает в России в статусе гражданина не менее пяти лет.





Ранее пособие могли получать нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при наличии российского гражданства и постоянного проживания в стране. Новый ценз оседлости не затронет граждан по рождению или признанию (включая жителей Донбасса и Новороссии), участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.



Постановление подготовили во исполнение закона, который приняли до этого. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.



