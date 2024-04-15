​Стало известно, с какими вопросами звонят в подмосковный колл-центр по ветеринарии

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1176 звонков и обращений поступило в единый контакт-центр Минсельхозпрода Подмосковья с 1 по 31 марта. В основном они касались вакцинации, чипирования, записи на приём к специалистам и лечения животных, рассказали в пресс-службе министерства.
«Контакт-центр работает с 2019 года как оперативный инструмент реагирования на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по вопросам ветеринарии. Каждый может получить консультацию специалиста, оставить пожелание или жалобу. Большая часть звонков и обращений посвящена вопросам регистрации в Федеральных программах по системе «Меркурий» и «Цербер», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.По его словам, более 200 граждан интересовались вакцинацией и чипированием питомцев, а порядка 15% всех звонков касалась режима работы ветеринарных служб и контактных телефонов. Многие жители задавали вопросы о перевозке животных за пределы страны и по России, о том, какие документы для этого нужны.
В министерстве напомнили телефон единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: +7(495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9 до 21 часа.
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Лора Луганская