Стало известно, сколько россиян проголосуют за Путина

Фото: сайт Кремля
Порядка 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. При этом за действующего главу государства Владимира Путина могут проголосовать более 80%. Такие данные следуют из ФОМ.
Согласно результатам опроса, 69,8% опрошенных россиян пойдут на голосование. При этом за кандидата в президенты Владимира Путина могут проголосовать 80,8% опрошенных.
При этом кандидат Николай Харитонов (КПРФ) может набрать 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) — 4,6%.
Опрос проводился 4-6 марта. Всего опросили 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из разных регионов страны.
По результатам другого опроса ФОМ, работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.
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При этом кандидат Николай Харитонов (КПРФ) может набрать 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) — 4,6%.
По результатам другого опроса ФОМ, работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.
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Элина Позднякова