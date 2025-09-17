Стало известно, зачем акулы нападают на людей

17 сентября 2025, 19:05

Ихтиолог Аршавский: акула нападает на человека с целью питания

Фото: iStock/RamonCarretero

Акулы обычно атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, поскольку воспринимают их как раненых или ослабленных, рассказал в беседе с Москвой 24 ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.





Напомним, в Египте закрыли на три дня несколько пляжей из-за появления акул. Купание в открытом море по-прежнему ограничено.





«Красное море — теплое и высокой солености, а это хорошие условия для обитания акул. В целом же акулы, которые могут напасть на человека, обитают в тропической климатической зоне. Оттуда их может занести в любое море, за исключением совсем холодных», — рассказал Аршавский «Москве 24».

«В том числе и в Египте в целях обеспечения безопасности туристов временно ограничивается доступ на некоторые пляжи, ведётся постоянный мониторинг акватории, а также устанавливаются специальные сети в местах купания», — отметила Зюкова.