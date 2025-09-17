Стало известно, зачем акулы нападают на людей
Ихтиолог Аршавский: акула нападает на человека с целью питания
Акулы обычно атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, поскольку воспринимают их как раненых или ослабленных, рассказал в беседе с Москвой 24 ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.
Напомним, в Египте закрыли на три дня несколько пляжей из-за появления акул. Купание в открытом море по-прежнему ограничено.
«Красное море — теплое и высокой солености, а это хорошие условия для обитания акул. В целом же акулы, которые могут напасть на человека, обитают в тропической климатической зоне. Оттуда их может занести в любое море, за исключением совсем холодных», — рассказал Аршавский «Москве 24».
К берегу акулы подплывают из-за того, что люди приманивают рыбу, бросая в воду потроха, а не для охоты на туристов. Он пояснил, что акула не отличает человека от тюленей и других животных, которых можно съесть.
Аршавский подчеркнул, что человек не сможет самостоятельно спастись от акулы, поэтому призвал не нарушать запреты на купание и не заплывать далеко.
Акула нападает на человека исключительно с целью питания, заключил Аршавский.
В свою очередь пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в беседе с RT рассказала, что акулы периодически подплывают близко к берегу в различных регионах мира, однако местные власти оперативно реагируют на эти инциденты.
«В том числе и в Египте в целях обеспечения безопасности туристов временно ограничивается доступ на некоторые пляжи, ведётся постоянный мониторинг акватории, а также устанавливаются специальные сети в местах купания», — отметила Зюкова.
Она посоветовала туристам строго соблюдать все указания спасателей и администрации отелей, не купаться в местах, где это запрещено, особенно в тёмное время суток, и не заплывать глубоко.