Блогер Манукян считает, что к нападению на Кадышеву причастна украинская сторона

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Нападение на певицу Надежду Кадышеву могло быть организовано украинской стороной. Об этом сообщил блогер Вадим Манукян, его слова приводит издание «Абзац».
«Действительно, здесь может быть украинский след… Украинская сторона часто использует запрещённые приёмы по отношению к публичным личностям», — отметил журналист.Манукян считает, что артистов следует особенно охранять во время публичных мероприятий, так как зритель может напасть и в том случае, даже если у него нет оружия. Блогер призвал не забывать о неадекватных фанатах — такие становятся мишенью для украинских вербовщиков.
Напомним, что в Иванове 30 апреля, после концерта, на народную артистку России Надежду Кадышеву напала одна из поклонниц. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» выступила, поклонилась, а следом за ней закрылся занавес. Тогда на сцену вдруг выбежала одна из фанаток артистки. Девушка схватила певицу за шею. Охрана зала оперативно передала нападавшую полиции, а артистке вызвали врача. Кадышева не пострадала.
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