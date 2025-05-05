Блогер Манукян считает, что к нападению на Кадышеву причастна украинская сторона

Гарри Каспарова* многие россияне помнят как выдающегося шахматиста и прославленного чемпиона. Только сейчас звезда спорта носит титулы иноагента, террориста и экстремиста и внесен в соответствующие списки. Почему некогда поддерживающий Россию спортсмен резко стал ее противником, читайте в материале «Радио 1».