Станция «Алиса» может начать звать россиян на выборы
Для повышения явки на выборах могут использовать умные колонки. Такую идею обсуждали на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в «Сенеже», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По словам собеседников издания, колонки могли бы напоминать о голосовании утром и вечером в день выборов. Расчет строится на том, что устройства ежедневно используются миллионами россиян и стали частью привычного быта, что повышает уровень доверия к таким уведомлениям.
По информации «М.Видео», в первом полугодии 2025 года в России продали 2,5 миллона умных колонок на 22,2 миллиардов рублей. Большинство устройств — от «Яндекса». Месячная аудитория «Алисы» к концу 2025 года достигла 65 миллионов пользователей, около 20 миллионов из них взаимодействуют с сервисом через станции.
Эксперты отмечают, что технически массовые напоминания реализуемы, однако у пользователей останется возможность отключить уведомления. В «Яндексе» заявили, что планов по информированию о выборах через «Алису» нет, а подобные инициативы с компанией не обсуждались.
Единый день голосования пройдет 20 сентября: запланированы выборы в Госдуму, региональные парламенты и губернаторские кампании в семи субъектах.
