Станция «Алиса» может начать звать россиян на выборы

02 марта 2026, 13:52

Фото: iStock/Diy13

Для повышения явки на выборах могут использовать умные колонки. Такую идею обсуждали на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в «Сенеже», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.