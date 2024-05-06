Старинные усадьбы, киногород и яхт-клубы: как провести майские выходные в Подмосковье

Фото: IStock/koromelena
В связи с празднованием Дня Победы, россиян вновь ждут длинные выходные. В 2024 году нерабочими днями будут: 9, 10, 11 и 12 мая. О том, как провести выходные с пользой и какие места в Подмосковье обязательно стоит посетить, расскажет редакция «Радио 1».
Сергиев Посад
Жителям и гостям Московской области рекомендуется посетить Сергиев Посад, расположенный в 70 км от Москвы. Точкой притяжения для туристов здесь является Троице-Сергиева Лавра. Это крупнейший мужской монастырь и один из немногих объектов Подмосковья, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший из видов на Сергиев Посад открывается с 88-метровой колокольни, расположенной на территории Лавры.
Коломна
Коломна пользуется в Подмосковье большой популярностью.
Этот небольшой город славится историческими и архитектурными памятниками. Главная достопримечательность Коломны — кремль. На его территории располагаются Успенский собор и Ново-Голутвинский монастырь. Увидеть город во всей его красе можно поднявшись на 67-метровую колокольню церкви Иоанна Богослова.
Зарайск
Этот древний город находится недалеко от Коломны на берегу реки Осетр. Известен он самым маленьким кремлем в стране, который сохранил своей первозданный вид с момента его возведения. Особого внимания заслуживают Никольский собор XVII века и собор Иоанна Предтечи начала XX века. Также в Зарайске можно посетить Водонапорную башню, построенную в начале XX столетия и являющуюся одним из главных символов города.
Истра
В 60 километрах от Москвы расположен город Истра. Местные жители гордятся тем фактом, что здесь когда-то бывал Лермонтов, а в местной больнице успел поработать Чехов. Обязательно стоит зайти в Новоиерусалимский монастырь и посетить музейный комплекс «Новый Иерусалим».
Звенигород
Старейший город Подмосковья Звенигород называют русской Швейцарией. Его главной достопримечательностью является Саввино-Сторожевский монастырь, в котором бывал Иван Грозный.
Можайск
На майских праздниках можно посетить город Можайск, который расположен в 110 километрах от столицы. В путешествие можно отправиться на 2-3 дня. За это время удастся посетить немало старинных построек. На территории Можайского кремля находится Ново-Никольский собор — визитная карточка города. Прочие достопримечательности: старинный храм Петра и Павла, дом-музей художника Герасимова, мужской Лужецкий монастырь и церковь Иоакима и Анны.
Подольск
Посетить Подольск следует тем, кто неравнодушен к культуре и истории. Город предлагает туристам музеи, древние храмы, старинные усадьбы, заброшенные поместья в округе. А еще здесь находится фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» с вращающимися фигурами героев «Войны и мира».
Фото: IStock/Armen Maitesyan
Клин
В Клину находится дом-музей Чайковского. Именно здесь была написана 6-я Патетическая симфония. В музейной экспозиции представлены личные вещи маэстро и его рояль J. Becker. Также следует посетить Успенский храм и Троицкий собор.
Усадьба Марфино
В Мытищинском районе располагается усадьба Марфино. Она построена на высоком берегу речки Уча, с которого открывается живописный пейзаж. Сегодня на территории Марфино размещается санаторий. Но для туристов усадьба открыта.
Усадьба Горки
Чтобы увидеть усадьбу Горки, нужно отъехать от МКАД всего на 10 км. Она была построена в первой половине XIX века. В 1909 году усадьбу купила вдова мецената Саввы Морозова. Однако уже в 1917 году Горки были национализированы и превратились в резиденцию Ленина, в которой вождь прожил около двух лет.
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Усадьба Дубровицы
В 5 км от Подольска и в 45 км от Москвы находится усадьба Дубровицы. Здесь гости и жители Подмосковья смогут прогуляться по липовому парку. Местная легенда гласит, что деревья в этом парке высаживал сам Петр I.
Киногород Piligrim Porto
Погрузиться в атмосферу старой Европы и прогуляться по узким улочкам можно в Пилигрим Порто. Киногород находится на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Московской области. В 2011 году здесь снимали сериал «Записки экспедитора тайной канцелярии». В киногородок входит около 40 аутентичных построек: гостиница «Лондон», Дом губернатора, три таверны, тюрьма и т.д.
Приокско-Террасный заповедник
Познакомиться с российской и зарубежной фауной можно в окрестности Серпухова. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М.А. Заблоцкого служит местом обитания более 150 видов птиц и более 55 видов млекопитающих.
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«Водники»
В майские выходные можно отправиться в тур по Москве и Подмосковью по железной дороге. Первая остановка Московского диаметра – «Водники». Станция располагается в пойме реки Клязьмы и канала имени Москвы. Здесь открыто много яхт-клубов, также есть несколько ресторанов с видом на воду.
Недалеко от станции находится живописный парк с многоуровневыми смотровыми площадками.
«Новодачная»
Станция «Новодачная» располагается на границе Москвы и области. Недалеко находится парк, площадь которого составляет 116 гектаров. На прудах живет сама большая в Москве колония озерных чаек, здесь встречаются краснокнижные серые цапли, пустельга, полевой жаворонок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть и многие другие птицы, а также несколько видов лягушек.
Чтобы прогулки были комфортными, в южной части парка обустроены специальные деревянные помосты, на водоемах размещены смотровые площадки.
Фото: iStock/Impresyjna Fotografuje
«Лианозово»
В пешей доступности от стации есть Лиазоновский променад. Здесь гости и жители Подмосковья смогут окунуться в атмосферу села Лианозово начала прошлого века. В центральной части променада находится галерея со старыми фотографиями, где можно уже воочию увидеть жизнь бывшего дачного поселка. Здесь же по соседству находится эффектная фотозона в виде рамки для фото.
На Лианозовском ручье открыта лодочная станция, где можно взять лодку или катамаран и прокатиться под белыми мостиками, перекинутыми через ручей, а еще в теплое время года в местной акватории плавают лебеди.
«Бескудниково»
«Сколково»
Инновационный городок привлекает внимание посетителей огромным количеством фигурных стеклянных построек. Также в Сколково есть много живописных парков. Например, в Центральном парке инновационного центра есть пруд с «волнистой» набережной, солярием под открытым небом и мостиками.
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Анастасия Хохлова