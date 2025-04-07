Подмосковные школьники узнают в «Цифровом ликбезе» о защите от кибермошенников

Фото: сайт digital-likbez.datalesson
В Подмосковье стартовал очередной сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Он продлится до 4 мая, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Эксперты VK расскажут учащимся 1-11 классов, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании, как защитить себя и близких от интернет-мошенников. Видеоматериалы, представленные в виде анимационных роликов, размещены на сайте «Цифрового ликбеза». Они будут полезны учащимся, их родителям и педагогам», – отметили в министерстве.Как напомнили в пресс-службе, «Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Уроки посвящены безопасному поведению в интернете и навыкам цифровой грамотности у подрастающего поколения.
На сайте проекта представлены ролики от ведущих цифровых компаний, среди которых Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» и другие.
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Лора Луганская