Подмосковные школьники узнают в «Цифровом ликбезе» о защите от кибермошенников

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В Подмосковье стартовал очередной сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Он продлится до 4 мая, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.