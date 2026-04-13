Стартовал первый этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья»
С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор запускает первый этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» под названием «Здоровая улыбка и чистые руки». Модератором выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».
Проект реализуется в рамках стратегии «Санпросвет» и направлен на популяризацию научно обоснованных знаний о здоровье среди людей всех возрастов. Первый этап посвящен гигиене полости рта и чистоте рук как ключевым факторам профилактики заболеваний.
Участники узнают о правильной чистке зубов, влиянии питания на эмаль и связи здоровья полости рта с организмом, а также о важности мытья рук и распространенных ошибках.
Диктант пройдет в онлайн-формате на портале диктант-санпросвет.рф, где можно получить разъяснения экспертов и электронный сертификат. Также доступен очный формат.
Материалы адаптированы для школьников, студентов, взрослых и педагогов. В 2025 году акция охватила 88 регионов и более 248 тыс. участников. В 2026 году проект пройдет в несколько этапов.
