Стартовала всероссийская онлайн-акция Роспотребнадзора «Диктант здоровья»
С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый тематический трек акции «Диктант здоровья» — «Здоровая улыбка и чистые руки». ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора выступает модератором проекта.
Организаторы реализуют проект в рамках стратегии «Санпросвет», чтобы сделать научные знания о здоровье полезными для всех — от школьников до старшего поколения. Первый этап посвящён гигиене полости рта и чистоте рук.
Участники узнают, почему важно регулярно чистить зубы, что вредит эмали и как здоровье зубов влияет на организм. Кроме того, организаторы разберут, когда необходимо мыть руки и какие ошибки люди совершают при мытье.
«Диктант здоровья» пройдёт в онлайн-формате на портале диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с пояснениями экспертов и получить электронный сертификат.
