Стартует второй модуль Всероссийской просветительской акции «Диктант здоровья»
Второй модуль «Диктанта здоровья» состоится с 4 по 22 мая 2026 года и объединит две актуальные темы: «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно».
С 13 по 24 апреля 2026 года был проведён первый этап Всероссийского специального проекта «Диктант здоровья-2026» в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет», которая является частью федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Темой первого модуля стала гигиена рук и здоровье зубов.
Более 105 тысяч жителей Московской области приняли участие в мероприятии. Его цель — повысить уровень санитарно-гигиенической культуры и обучить людей основам здорового образа жизни.
Все материалы были подготовлены специалистами Роспотребнадзора и соответствуют стандартам доказательной медицины. Акция открыта для всех возрастных групп, начиная с семи лет. Желающие могут принять участие онлайн на портале.
Также предусмотрен очный формат мероприятия. Необходимые материалы для проведения акции в очном формате доступны на сайте.
Читайте также: