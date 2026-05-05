Лучницы из Подмосковья завоевали две медали чемпионата Европы

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турнир проходил в Риме с 28 апреля по 3 мая. В нём приняли участие свыше 230 атлетов из 14 стран.

«Серебряную награду получила подмосковная спортсменка Анастасия Джиоева в дисциплине «блочный лук». Золото она уступила представительнице Турции», — говорится в сообщении.
А бронзу российской команде принесла воспитанница спортшколы «Химки» и областного Центра спортивной подготовки Елена Крутова.

