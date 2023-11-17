«Стекло разобьют»: В Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы

Фото: istock / m-gucci
Губернатор Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале написал, что поручил государственным структурам вывесить надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» и другие в поддержку проведения спецоперации на Украине на общественном транспорте, но местные перевозчики отказались это делать.
«Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — возмутился Уйба.Он рассказал, что региональные власти попросили одного из рекламодателей вывесить хотя бы один плакат. В результате баннер был размещен на 20 дней, его стоимость составила 2 тысячи рублей за сутки. После истечению срока плакат сразу сняли. Глава Коми заявил, что этот предприниматель «не патриот и не гражданин России».
Читайте также:
Стали известны наиболее оплачиваемые рабочие специальности
Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения
Алина Юрчак