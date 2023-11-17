«Стекло разобьют»: В Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале написал, что поручил государственным структурам вывесить надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» и другие в поддержку проведения спецоперации на Украине на общественном транспорте, но местные перевозчики отказались это делать.