Стиральная машина рухнула с 11-го этажа в российском городе
Жильцы многоэтажки на улице Поляничко в Оренбурге выбросили стиральную машину из окна 11-го этажа. Об этом сообщает портал Orenday.ru.
Бытовая техника пролетела мимо окон соседей и рухнула прямо возле подъезда. По счастливой случайности в этот момент рядом никого не оказалось.
После приземления стиральную машину отнесли к контейнерной площадке. Нарушителям грозит штраф за несанкционированный сброс крупногабаритного мусора.
Ранее сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре рыбаки обнаружили в мусорном пакете мертвого краснокнижного осетра. Предварительно, неизвестные избавились от рыбы таким жестоким способом, поскольку опасались получить уголовный срок за ее незаконный вылов.
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