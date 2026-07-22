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Стиральная машина рухнула с 11-го этажа в российском городе

Жильцы дома в Оренбурге выбросили стиральную машину с 11-го этажа
Фото: iStock/Lazy_Bear

Жильцы многоэтажки на улице Поляничко в Оренбурге выбросили стиральную машину из окна 11-го этажа. Об этом сообщает портал Orenday.ru.



Бытовая техника пролетела мимо окон соседей и рухнула прямо возле подъезда. По счастливой случайности в этот момент рядом никого не оказалось.

После приземления стиральную машину отнесли к контейнерной площадке. Нарушителям грозит штраф за несанкционированный сброс крупногабаритного мусора.

Ранее сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре рыбаки обнаружили в мусорном пакете мертвого краснокнижного осетра. Предварительно, неизвестные избавились от рыбы таким жестоким способом, поскольку опасались получить уголовный срок за ее незаконный вылов.

Лидия Пономарева

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