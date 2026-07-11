Стивен Сигнал назвал самых патриотичных людей в мире
Граждане России являются одними из самых патриотичных и стоических людей в мире. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал.
По его словам, которые приводит издание Die Weltwoche, россияне отчетливо осознают экзистенциальную угрозу для существования страны как суверенного государства. Сигал подчеркнул, что вероятность капитуляции России равна нулю, а ее общество демонстрирует готовность идти до конца ради защиты родины.
Артист выразил уверенность в том, что россияне не остановятся, пока не достигнут поставленной цели. В качестве главной задачи он выделил необходимость прекращения дальнейшего расширения НАТО.
Ранее Сигал высказывался о политиках. Он назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером современности и отметил «собственный стиль» главы Белого дома Дональда Трампа. Артист подчеркнул, что лидер киевского режима Владимир Зеленский так остался тем, кем всегда был — актером.
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