Стивен Сигнал назвал самых патриотичных людей в мире

11 июля 2026, 16:28

Актер Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных людей в мире

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Граждане России являются одними из самых патриотичных и стоических людей в мире. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал.