Стало известно о тяжелом периоде в жизни VACIO до падения с высоты

Baza: рэпер VACIO употреблял наркотики и был в загуле до падения с высоты
Фото: istockphoto/OceanProd

Рэпер VACIO (Николай Васильев) переживал тяжёлый период. По словам его знакомых, после расставания он впал в депрессию. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



Уточняется, что исполнителя выселили из квартиры в Париже. Это, утверждают собеседники, привело к беспорядочному образу жизни. Артист начал употреблять психоактивные вещества и ушёл в загул.

Недавно Васио упал с третьего этажа и пробил стеклянную крышу — сейчас ему оказывают помощь французские врачи.

Подробности инцидента пока не раскрываются. Первая информация о случившемся появилась примерно час назад.

Никита Кротов

