Стало известно о тяжелом периоде в жизни VACIO до падения с высоты
Baza: рэпер VACIO употреблял наркотики и был в загуле до падения с высоты
Рэпер VACIO (Николай Васильев) переживал тяжёлый период. По словам его знакомых, после расставания он впал в депрессию. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Уточняется, что исполнителя выселили из квартиры в Париже. Это, утверждают собеседники, привело к беспорядочному образу жизни. Артист начал употреблять психоактивные вещества и ушёл в загул.
Недавно Васио упал с третьего этажа и пробил стеклянную крышу — сейчас ему оказывают помощь французские врачи.
Подробности инцидента пока не раскрываются. Первая информация о случившемся появилась примерно час назад.
Читайте также: