Стало известно о тяжелом периоде в жизни VACIO до падения с высоты

08 октября 2025, 22:44

Baza: рэпер VACIO употреблял наркотики и был в загуле до падения с высоты

Фото: istockphoto/OceanProd

Рэпер VACIO (Николай Васильев) переживал тяжёлый период. По словам его знакомых, после расставания он впал в депрессию. Об этом пишет телеграм-канал Baza.