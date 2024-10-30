Стоимость золота достигла нового рекорда

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В среду на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в 2800 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует РИА Новости.
По состоянию на 9:41 по московскому времени, цена декабрьского фьючерса на золото увеличилась на 19,1 доллара, что соответствует росту на 0,69%, составив 2800,2 доллара за тройскую унцию.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото.
До этого Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.
Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото.
До этого Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.
Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова