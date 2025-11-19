Спасатели обследовали очередную пещеру в поисках пропавшей семьи Усольцевых

19 ноября 2025, 05:24

Спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Фото: iStock/Ekaterina Yakimenko

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали пещеру глубиной 15 метров в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщается в Telegram-канале КГКУ «Спасатель».





Семья Усольцевых — двое взрослых родителей с пятилетней дочерью — пропала 28 сентября во время туристического похода в направлении горы Буратинка близ поселка Кутурчин. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.



После завершения 12 октября активной фазы поиски перешли в режим точечных задач с участием профессиональных спасателей.





Пропажа семьи Усольцевых связана с отчетом по расходованию госгрантов

«18 ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 метров и протяжённостью 30 метров. Также было обследовано 2,5 км лесного и скального массива. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — сообщили в Telegram-канале КГКУ «Спасатель» утром 19 ноября.