«Столько говна вылили»: жена водителя «Камаза» под Волгоградом о травле семьи

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Семью водителя грузовика, участвовавшего в аварии с поездом под Волгоградом, затравили после инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, со ссылкой на жену водителя, который сейчас под присмотром врачей. По словам супруги, мужчина просто участник несчастного случая. Женщина отметила, что он просто не увидел поезда, шедшего параллельно с другим составом.
«Столько говна вылили на человека. Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей... Мы столько выслушали», — прокомментировала она.
Женщина добавила, что ее муж не является пьяницей или наркоманом, и абсолютно адекватен. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. За жизнь водителя борются медики.
Авария с участием поезда и «Камаза» произошла в понедельник, 29 июля.
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Никита Кротов