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Стриптиз-клуб открылся напротив храма и школы в российском городе

Жители Ульяновска потребовали закрытия стриптиз-клуба напротив храма
Фото: iStock/piratedub

Жители Ульяновска пожаловались, что напротив православного храма и детской воскресной школы открылся стриптиз-клуб, и потребовали его закрытия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.



Одна из горожанок рассказала, что развлекательное заведение работает в этом месте около шести месяцев, а вход в него расположен прямо напротив воскресной школы — дети, посещающие занятия, ежедневно видят вывеску стриптиз-клуба.

Похожие жалобы постоянно появляются в социальных сетях, однако заведение продолжает работать. Собеседница издания отметила, что епархия обращалась с жалобой в правоохранительные органы, но безрезультатно.

По словам женщины, владельцем стриптиз-клуба является мигрант, недавно переехавший в Ульяновск, а сам он открывается в 22:00 (21:00 мск). Жители предполагают, что власти не имеют формальных претензий к заведению, так как в часы работы оно не нарушает общественный порядок.

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Лидия Пономарева

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