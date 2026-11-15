Стриптиз-клуб открылся напротив храма и школы в российском городе

15 ноября 2026, 14:53

Жители Ульяновска потребовали закрытия стриптиз-клуба напротив храма

Фото: iStock/piratedub

Жители Ульяновска пожаловались, что напротив православного храма и детской воскресной школы открылся стриптиз-клуб, и потребовали его закрытия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.